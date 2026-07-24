NEET ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲୁଥିଲା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର! ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଓ ଭ୍ରମକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଓ ଭ୍ରମକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ୪୮୦ରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ  ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, କେବଳ ସରକାରୀ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ନେବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି କୌଣସି ଖବର ସେୟାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଡିସିପି ସୁମିତ ଝା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ରମକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପରିଚାଳିତ ଶହ ଶହ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ପୋଲିସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଜଣା କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରସାରିତ ଭୁଲ ସୂଚନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଅଦ୍ୟତନ ସୂଚନା ନେବା ଏବଂ ଗୁଜବ, ସମ୍ପାଦିତ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭ୍ରମିତ କରିବା। ପୋଲିସ କହିଛି, “ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା।” ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ କୌଣସି ମତ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଏହାକୁ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଅନ୍ଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଏଭଳି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତ ଦେଉନାହୁଁ।”

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମାନ ନେଟୱର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି!…

ଚାଉଳ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୀର ନା ଦୀପ……

1 of 30,114