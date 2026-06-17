ପାକିସ୍ତାନୀ ISIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଥାନା ଉଡ଼ାଅ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କର ଆକ୍ରମଣ

ପାକିସ୍ତାନୀ ISIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଥାନା ଉଡ଼ାଅ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କର ଆକ୍ରମଣ
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୋହେଲ, ସୋନୁ ମୀଣା, ସଚିନ କୁମାର ମୀଣା, ମହମ୍ମଦ କୈଫ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିହାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଥାନା ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପୂରା ପ୍ଲାନ୍। କେଉଁ ଥାନାକୁ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିଲେ।
ଖାଲି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା(ଆଇଏସ୍ଆଇ)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭଗ୍ୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ ୫ ଆତଙ୍କୀ। ପୋଲିସ୍ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୋହେଲ, ସୋନୁ ମୀଣା, ସଚିନ କୁମାର ମୀଣା, ମହମ୍ମଦ କୈଫ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିହାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ୟ୍ୟ କଳାପରେ ସାମିଲ କରାଇବା।
ପୋଲିସ ଗିରଫ ଆତଙ୍କୀଙ୍କଠାରୁ ୫ଟି ବେଆଇନ ପିସ୍ତଲ, ୧୦ଟି ଜିଅନ୍ତା କାର୍ତ୍ତୁସ, ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆବିଦ ଜଟ୍ଟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରେକି ଓ ଧମକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଜବତ କରିଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି; ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ‘ତହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ’(ଟିଟିଏଚ୍) ନାମରେ କାନ୍ଥରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ପରେ ତା’ର ଭିଡିଓ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଉଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା।
ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାର ମଜିଠାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସଂଗଠନ ନେଇଥିଲା। ଗ୍ରେନେଡ ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋହେଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ଟିଟିଏଚ୍ ନାମରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖୁଥିଲା। ତା’ର ଭିଡିଓ ନିଜ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରକୁ ପଠାଉ ଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ ତାକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ସେହିପରି ସୋନୁ ମୀଣା ଓ ସଚିନ ମୀଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ମଡ୍ୟୁଲର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ପିସ୍ତଲ ଓ କାର୍ତ୍ତୁସ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କୀ ମହମ୍ମଦ କୈଫ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିହାନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ରେକି କରିବା ଦାୟୀତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସଙ୍ଗଠନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ଓ ଗ୍ରେନେଡ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ରିହାନକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସ୍ପେସାଲ ସେଲ କହିଛି; ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ‘ଅପରେସନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବଷ୍ଟ ୨.୦’ ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନନେ ହେଲେ ସୋୟବ, ଅନମୋଲ ରାୟ ଓରଫ ଅନ୍ନୁ ଏବଂ ରବି କଶ୍ୟପ। ଏମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଭିଡିଓ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ।