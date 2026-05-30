ବଡ଼ ଧରଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ; ୯ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ

ବଡ଼ ଧରଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ; ୯ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯବାନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଚାଲ ଫେଲ ମାରିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଧରିପକାଇଲା।
ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଗଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୯ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଆତଙ୍କୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଓ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ମାଫିଆ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ନେଟୱର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯବାନ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ନେଟୱର୍କରେ କିଛି ନେପାଳୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା? ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ? ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଗତ ମାସରେ ଭାରତର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଡୋଲାକୁ ତୁର୍କୀରୁ ଭାରତ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଡୋଲା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ (ଡ୍ରଗ୍ସ) ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦ ନେଟୱର୍କ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି।