ରାଜଧାନୀରେ ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ ; ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରହୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ପରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର…
ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ସହିତ ଜଡିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି।
ପୂରା ଘଟଣା:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋିଲି ଜଣା ପଡିଛି।
ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭଲ କରି ଖୋଳତାଡ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବେ ସବୁର ଲିଙ୍କ ଖୋଜି ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଧରି ଚାଲିଛି।
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଚଢାଉରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାରଟି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଚଳାଉଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନଥିଲେ ଏପିରିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଉମର କାଶ୍ମୀରରେ ବୁରହାନ ୱାନି ଏବଂ ଜାକିର ମୁସାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଲ-କାଏଦା (AQIS) ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ଉମର ISIS ଏବଂ ଜୈଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।