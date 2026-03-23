ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା, ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ସରକାର ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ
Electricity Price Hike: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା । କାରଣ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ଦେୟ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯଦିଓ ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସବସିଡି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବକେୟା ୩୮,୫୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତିନୋଟି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ, ବିଏସଇଏସ୍ ରାଜଧାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍, ବିଏସଇଏସ୍ ଯମୁନା ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନିକଟରେ ନିୟାମକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଅଛି। ବକେୟା ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୩୮,୫୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଡିସକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟାମକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ (ସୁଧ) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇନଥିବା ନିୟାମକ ସମ୍ପତ୍ତି
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହି ଦେୟ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିୟାମକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବକେୟା ପରିମାଣରେ BRPL ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୯,୧୭୪ କୋଟି, BYPL ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨,୩୩୩ କୋଟି ଏବଂ TPDDL ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭,୦୪୬ କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଦାୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ପରିମାଣ ଉପରେ ସୁଧ ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ନିୟାମକ ସମ୍ପତ୍ତି ସରଚାର୍ଜ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ କମିଶନକୁ ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଷୟର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଏକ ନିୟାମକ ସମ୍ପତ୍ତି ସରଚାର୍ଜ ଯୋଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇପାରେ। ଯଦିଓ ସରକାର ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ମହଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ଝଟକା ଭୋଗିପାରନ୍ତି।