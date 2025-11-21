ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଅଟା ପେଷିବା ମେସିନରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୋମା, କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ମେସିନ

କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଅଟା ପେଷିବା ମେସିନ୍

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରାକ ପାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଜାମ୍ମିଲ ଶକିଲ ଗଣାଇ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟା ମିଲ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ମିଲ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରିଥିଲା।

ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଭଡା ଘରେ ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ଗଣାଇ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଭଡା ଘରେ ଏକ ଅଟା ମିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁରିଆକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପେସୁଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ।

ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ୩୬୦କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣାଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ​​ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଉପାୟରେ ୟୁରିଆରୁ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପୃଥକ କରି ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ।

ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି: NIA ଦଳ ଫରିଦାବାଦ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ଯାହାଙ୍କ ଘରୁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଣାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଲ୍-ଫଲାହ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ।

ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଉମର ଉନ୍ ନବି ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲେ।

