୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା: IB ଅଫିସର ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆପ୍ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ସହ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ଆଇବି ଅଫିସର ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କଡ଼କଡ଼ଡୂମା କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଥିଲା। ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ପଶୁ ଭଳି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟାଯାଇଥିଲା, ତାହା ସମାଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଅପରାଧ ଘଟାଇବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ କ୍ରୂର ଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲା: କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟାନକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲା ଯେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଗ୍ ନାଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ: ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼କଡ଼ଡୂମା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ୧୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ କୋର୍ଟ ତାହିର ହୁସେନ, ନଜିମ୍, କାସିମ୍, ଅନସ୍ ଏବଂ ଜାଭେଦଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ‘ବିରଳରୁ ବିରଳତମ’ ମାମଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ୫୧ଟି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୭ଟି କ୍ଷତ ଅତି ମାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ୧୬ଟି କ୍ଷତ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍କିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବିକୃତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଦୋଷୀ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ଓକିଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ତାହିର ହୁସେନ ନିଜେ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଆଘାତ/କ୍ଷତ ଚିହ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହିରଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।