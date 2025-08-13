ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ! ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯ ବର୍ଷର 2 ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ରାତି ସାରା ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ
ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଅ ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାରର ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ନରେଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ।
ସୁଇମିଂ ପୁଲ ମାଲିକ କରିଥିଲା କାଣ୍ଡ- ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ନରେଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲ୍ୟାମ୍ପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ପରିଚାଳିତ ସୁଇମିଂ ପୁଲର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ନଅ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିବା ଏବଂ ରାତିସାରା ପୁଲ୍ ପରିସରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଭୟଭୀତ ପୀଡିତାମାନେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ କୁମାର (୩୭) ଯିଏ ଏହି ସୁବିଧାରେ ଠିକାଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ମୁନିଲ କୁମାର (୨୪) । ଏମକେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପୁଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ହରିୟାଣା ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲ୍ୟାମ୍ପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
କଣ ଥିଲା ମାମଲା- ଏହା ପବନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ପୁଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପୀଡିତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାୱାନା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ, ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନକହି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅଟି ସେହି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଅ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ସେଠାରେ ନଥିଲେ।