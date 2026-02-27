ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର ଦେବେ 25,000; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର
Government Raahveer Scheme: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାହବୀର ଯୋଜନାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ରାହବୀର’ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି 25,000 ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ।
ଯୋଜନା କିପରି କାମ କରିବ?
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା (Golden Hour) ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ପୀଡିତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ।
ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର କ’ଣ?
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଏହି ଭୟକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଏହି ଯୋଜନାରୁ କିଏ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ?
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ 25,000 ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତଥାପି ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସାରା ଦେଶରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ।