ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ , ଘରେ ପଶି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (DU)ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ! ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଆଘାତର ଚିହ୍ନ
ଅଶୋକ ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟମ ଏନକ୍ଲେଭରେ ଦେବୋସ୍ମିତା ପଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦେବୋସ୍ମିତା ଶିବାଜୀ କଲେଜର ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ।
DU Assistant Professor Murder : ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଶୋକ ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବସୁନ୍ଧରା ଏନକ୍ଲେଭସ୍ଥିତ ସତ୍ୟମ ଏନକ୍ଲେଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୪୨ ବର୍ଷୀୟା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଡ. ଦେବୋସ୍ମିତା ପଲ୍ ଭାବେ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଭାରୀ ଜିନିଷ ଆଘାତ କରି ଦେବୋସ୍ମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିବାଜୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଦେବୋସ୍ମିତା ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ।
ଲୁଟପାଟ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତଦେହର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଥିବାବେଳେ ହାତର ଶିରା ମଧ୍ୟ କଟା ହୋଇଛି। ଘରେ ଗହଣା ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଏହା ଲୁଟପାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇନଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହାତରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିନାହିଁ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପ ବିଧାୟକ
ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏହି ଘଟଣା ବସୁନ୍ଧରା ଏନକ୍ଲେଭର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘଟିଛି। ଆଜି ବି ଏଭଳି ମହଙ୍ଗା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, କାରଣ ଅପରାଧୀମାନେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ—ନା ପୋଲିସର, ନା ସରକାରଙ୍କର।”
ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆପ୍ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେବେଠାରୁ ବିଜେପିର ଚାରି ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଛି, ଅପରାଧିକ ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ। ଶେଷରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ରୋକ ଲଗାଯାଉ ନାହିଁ? ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ’ଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରୁ ନାହିଁ?”