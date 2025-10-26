ତ୍ରାହି ଭଗବାନ…ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲେ; ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ ମାଡ଼, ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ହାତ ଆଉ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପୀଡିତା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଲେଜରେ ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଘଟିଛି । ଘଟଣାଟି କଲେଜଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘଟିଛି। ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଦଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

ଆକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି:ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଦଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ ପଦାର୍ଥ ଫିଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।ପୀଡିତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ RML ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସୂଚନା ବାହାରି ଆସିଲା:ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ପରିଚିତ। ପୁଅଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଏବଂ ପୀଡିତା ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ରୁହନ୍ତି।

ପୋଲିସ କଣ କହିଲା:ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଏସିଡ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ, ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର (କଲେଜ ନନ୍) ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ କଲେଜ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଘଟିଛି । ସେ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ଜଣେ ପରିଚିତ ଏବଂ ନିବାସୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଇଶାନ ଏବଂ ଅରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ।

ଈଶାନ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋତଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଆଘାତ ହେଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୀଡିତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅପରାଧ ସ୍ଥାନ ଏବଂ FSL ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଆଘାତର ପ୍ରକୃତି ଆଧାରରେ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

