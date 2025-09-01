ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ହଥିନିକୁଣ୍ଡ ପାଣି କରିବ କଲବଲ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ

ହଥନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବନ୍ୟା ଚେତାବନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଥନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି।

ଏହି ପାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇପାରେ।
କେତେ ପାଣି କେବେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା?

ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସକାଳ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଥନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ହଥନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ସକାଳ ୭ଟାରେ ୨,୭୨,୭୪୫ କ୍ୟୁସେକ, ସକାଳ ୮ଟାରେ ୩,୧୧,୦୩୨ କ୍ୟୁସେକ ଏବଂ ସକାଳ ୯ଟାରେ ୩,୨୯,୩୧୩ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି।

ସେହି ସମୟରେ, ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ହଥନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ୩,୨୧,୬୫୩ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା।

ଅପଡେଟ୍ କ’ଣ?

ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ହଥନିକୁଣ୍ଡରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ମଧ୍ୟ ୩,୨୩,୧୮୦ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା।

କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?

ହଥନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଗଧିମାଣ୍ଡୁ, ଉସମାନପୁରା, ଯମୁନା ବଜାର, ମୟୂର ବିହାର ପୁସ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲା।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ହାତ୍ନିକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଏହିପରି ହୁଏ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ।

