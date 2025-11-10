ରାଜଧାନୀରେ ହଠାତ୍ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା; ସବୁଆଡେ ଖେଳି ଗଲାଣି ଧୁଆଁର ଧଳା ଆସ୍ତରଣ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ…

ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି କେହି...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜଧାନୀରେ ଦିଶୁନି ରାସ୍ତା। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ସିଆଡେ ଖାଲି ଧୁଆଁ। କିଏ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଭିଡି ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗୋଟ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡାଇ ହୋଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଆଜି ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆବରଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା। ​​କାରଣ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବା AQI ଏବେ  ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ’ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ‘ରେଡ୍ ଜୋନ୍’ ଅଧୀନରେ ରହିଛି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୮ ଟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୩୪୫ ଥିଲା। ଯାହାକି ରବିବାର ଅର୍ଥାତ ଗତକାଲି ୩୯୧ ରହିଥିଲା। ଏୟାର କ୍ବାଲିଟି ସାମାନ୍ଯ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କରେ…

ଲଗାତାର ଖସିଲା ସୁନା ଦର, 22K ସୁନା ଦର ୧୦…

କେଉଁ ଠାରେ କେତେ ରହିଛି AQI:ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ AQI  ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପରୁ ଗମ୍ଭୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର ୩୭୯ ରେ ଥିବା ବେଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୩୦୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗ ୩୨୪, ୱାଜିରପୁର ୩୯୭ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ୩୯୦ ରେ ଥିଲା। ବାୱାନାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୪୧୨ ରେ ‘ଗମ୍ଭୀର’ ବର୍ଗରେ ୪୦୦ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାସହ ଫରିଦାବାଦ ୩୧୨, ଗାଜିଆବାଦ ୩୧୮, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ୩୨୫, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ୩୨୮ ଏବଂ ନୋଏଡା ୩୧୦ ରେ ମଧ୍ୟ AQI ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।

କଣ କୁହେ AQI: ୦ ରୁ ୫୦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଭଲ, ୫୧ ରୁ ୧୦୦ ସନ୍ତୋଷଜନକ, ୧୦୧ ରୁ ୨୦୦ ମଧ୍ୟମ, ୨୦୧ ରୁ ୩୦୦ ଖରାପ, ୩୦୧ ରୁ ୪୦୦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ୪୦୧ ରୁ ୪୫୦ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ୪୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରୀ ବିଗିଡି ପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ ଆଗରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏହି ଧାରଣା ସମୟରେ ସେମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲେକାର୍ଡ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କି “SMOKE SE AJADI” ଓ କିଛି କାର୍ଡରେ “Breathing is killing me” ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧାରଣାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ବାୟୁ ନୀତି ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରୀ କହିଥିଲେ।

ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ: ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରେନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ବାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲା।

ମାତ୍ର ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିନଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କରେ…

ଲଗାତାର ଖସିଲା ସୁନା ଦର, 22K ସୁନା ଦର ୧୦…

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା; ଆଘାତ ପରେ ଦଳକୁ…

ଜାଣନ୍ତି କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି…

1 of 24,560