‘ମୁଁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ …’ ମନ୍ଦିରରେ ମଟନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନା କଲା ଡେଲିଭରି ବଏ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ‘ମୁଁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ …’ । ମନ୍ଦିରରେ ପରିସରରେ ମଟନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଡେଲିଭରି କାମ ଛାଡିଛନ୍ତି ସ୍ୱିଗିର ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହନୁମାନ ମାଣ୍ଡିର ପରିସରରେ ମଟନ୍ କୋରମା ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ।

ସ୍ୱିଗିର ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବଏ ସଚିନ ପଞ୍ଚଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ ଟାରେ ଆଇଏସବିଟି ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ରାମ କାଚୋରୀ ଦୋକାନରେ ଏକ ଅର୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା । ଅର୍ଡର ଥିଲା ରୁଟି ଓ ମଟନ୍ କୋରମା । ସଚିନ୍ ପଞ୍ଚଲ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖିବାକୁୂ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଠିକଣାଟି ହେଉଛି ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର । ସେଠାରୁ ହିଁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡେଲିଭରି କରିବେନି ବୋଲି ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ।

Shop name: #RamKachoriwala

Place: Marghat wale baba #HanumanMandir#Food ordered – #Mutton and roti #Delivery boy refused to deliver nonveg | Kudos to delivery boy who refused to deliver inside the temple@Swiggy #AntiHindu #Hindumisia pic.twitter.com/GDEbdvgfXy

