କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କରୋନା ସମୟରେ ବାକି ଥିବା ୧୮ ମାସର ବକେୟା DA? ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମତ
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେମାନେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ୧୮ ମାସର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ବକେୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, କରୋନାଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA)ର ତିନୋଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୦ ରୁ ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ ରୁ ୩୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୧ ରୁ ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହି ୧୮ ମାସର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ସ୍ଥଗିତ କରି ୩୪,୪୦୨.୩୨ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହି ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦାବିକୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ମତ କ’ଣ:
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ କୋଭିଡ-୧୯ ଅବଧିରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୮ ମାସର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ DA/DR କିସ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବଧି ପାଇଁ ବକେୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେହି ୧୮ ମାସ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ:
ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ତଦନୁସାରେ, କମିଶନ ମେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗ କିମ୍ବା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ।