8th Pay Commission: ଏମାନେ ବି ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ ହେବେ ସାମିଲ! ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ । ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଉଠିଲା ବଡ଼ ଦାବି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ Terms of Reference (ToR)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ToR ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି। ରିପୋର୍ଟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଦରମା, ପେନସନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବକେୟା ସହିତ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ।
ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ (GDS) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଗଠନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2.75 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକଙ୍କୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଦାବି ହେଉଛି। ସାଂସଦ ଅମ୍ବିକାଜୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାଲ୍ମିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କମିଶନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ GDS ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ GDS ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି।
GDS ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଦାବି ଉଠାଯାଉଛି?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ, ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ GDS କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୃଥକ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପୃଥକ କମିଟି ଗଠନ ଯୋଗୁଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକମାନେ ବେତନ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ଗରେ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। GDS ମାନଙ୍କୁ “ଅତିରିକ୍ତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚିଠି ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମନି ଅର୍ଡର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।