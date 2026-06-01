ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ

ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ରହୁଛୁ

By Manoranjan Sial

ଡେନ୍‌ମାର୍କ: ‘ଯଦି ଆଜି ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ଥାଆନ୍ତେ, ତା’ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷରେ ସିଗାରେଟ ପିଆଇବାକୁ ଦେବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି…’ ବାସ୍ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଭାରତ। ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟେ ଫ୍ରେଡ୍ରିକସେନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ୍‌କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ।

ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ପିଏମ୍ ମେଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି; ଆମ ଭିତରେ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଧମକ ଓ ବିପଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଓ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଦ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛି।

ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନକୁ ସେହି ଟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାଁନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେହି ଡିଜିଟାଲ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଏକ ବାସ୍ତବ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ…

‘ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟର’ ଜାହାଜ ଲଞ୍ଚ…

ବିନା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଖୋଲିବନି ଆକାଉଣ୍ଟ

ଡେନମାର୍କ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦିଗରେ କଠୋର ଆଇନ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷେଧ ଲଗାଇବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ୧୩ ଓ ୧୪ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବା ଡିଜିଟାଲ ଅନୁମତି ପରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏହି କଠୋର ନିୟମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।

ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ୧୦୦% ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଖରାପ ଅଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଶିଖାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ସେନସରସିପ୍ ଲଗାଇବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ ରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଡେନମାର୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ…

‘ଟୋଲ୍-କଲେକ୍ଟର’ ଜାହାଜ ଲଞ୍ଚ…

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ଆର୍‌ଡି; ପ୍ରତି ମାସ ଜମା କଲେ…

ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ିବେ ଅନ୍ନାମଲାଇ; ଗଢ଼ିବେ ନୂଆ ଦଳ!

1 of 9,627