Bank of Baroda ଆଣିଲା ଦମଦାର ସ୍କିମ୍, ୧ ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ମିଳିବ ଏତିକି ସୁଧ
₹1,00,000 ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ₹23,508 ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଆନ୍ତୁ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ଦିନରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ 3.50% ରୁ 7.20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଏପରି ଏକ FD ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କେବଳ ₹1 ଲକ୍ଷ ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ₹23,508 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ।
ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ FD ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଆଜିର ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ FD ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। FD ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ରାଶି ସହିତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା 444 ଦିନର ଅବଧି ସହିତ FD ଉପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 444-ଦିନର FD ଉପରେ 6.60 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 7.10 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ (80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ) ପାଇଁ 7.20 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର FD ଉପରେ 6.50 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 7.00 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ 7.10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 3 ବର୍ଷର FD ଯୋଜନାରେ ₹1,00,000 ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ଆପଣ ₹21,341 ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ମୋଟ ₹1,21,341 ପାଇବେ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ 1,23,144 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ 23,144 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସୁପର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 3 ବର୍ଷର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ 1,23,508 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ 23,508 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।