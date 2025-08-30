ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ FD କରନ୍ତୁ ୧,୦୦,୦୦୦ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସୁଧ ୧୪,୩୨୫ ଟଙ୍କା
କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ 444 ଦିନର FD ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ବର୍ଷ, ରେପୋ ହାରରେ 1.00 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଣ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ FD ର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ ବହୁତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଆଜି ଆମେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏପରି ଏକ FD ଯୋଜନାର ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି 14,325 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିପାରିବ।
କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ଦିନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହା FD ଉପରେ 3.25 ପ୍ରତିଶତରୁ 7.20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ 444 ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ 6.50 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.00 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁପର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.10 ପ୍ରତିଶତ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ହାର ଦେଉଛି।
ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୨ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ ୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ୬.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ୨ ବର୍ଷର ଏଫଡିରେ ୧,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୪,୩୨୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୨ ବର୍ଷର ଏଫଡିରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୧,୧୩,୨୦୫ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ୧୩,୨୦୫ ଟଙ୍କା।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୨ ବର୍ଷର ଏଫଡିରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ ୧,୧୪,୩୨୫ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୪,୩୨୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଫଡି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପରିମାଣ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଉପର-ଡାଉନ୍ ନାହିଁ।