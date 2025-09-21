ଜମା କର ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା ସୁଧରେ ମିଳିବ ୪୭ ହଜାର, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିଲା ଦମଦାର ସ୍କିମ୍‌, ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ମଧ୍ୟବୀତ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା 3 ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ 7.10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏକ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିର ଜମା (FD) ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ଦିନରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏଫଡି ଉପରେ 3.50% ରୁ 7.20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର ₹2 ଲକ୍ଷ ଜମା କରି, ଆପଣ ₹47,015 ର ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା 3 ବର୍ଷର ଏଫଡି ଉପରେ 7.10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଧନ ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା 444 ଦିନର ଅବଧି ସହିତ ଏଫଡି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 444-ଦିନର FD ଉପରେ 6.60 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 7.10 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ (80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ) ପାଇଁ 7.20 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର FD ଉପରେ 6.50 ପ୍ରତିଶତ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 7.00 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ 7.10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ।

₹200,000 ର ଜମା ଉପରେ ₹47,015 ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 3 ବର୍ଷର FD ଯୋଜନାରେ ₹200,000 ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ଆପଣ ମୋଟ ₹242,682 ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ₹42,682 ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ 2,46,288 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ 46,288 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସୁପର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 3 ବର୍ଷର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ 2,47,015 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ 47,015 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

