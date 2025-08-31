ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି! UCO ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ, ମିଳିବ 28 ହଜାର ସୁଧ
ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟରେ 28 ହଜାର ସୁଧ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । UCO ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ FD ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ 28,200 ଟଙ୍କା ସୁଧ ପାଇପାରିବେ ।
FD ର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ସୁଧ ଦେଇଥାଏ । ଆପଣ 7 ଦିନରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UCO ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ FD ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ FD ଉପରେ 2.90 ପ୍ରତିଶତରୁ 7.95 ପ୍ରତିଶତ (କେବଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ) ସୁଧ ଦେଉଛି ।
UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ୪୪୪ ଦିନର FD ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ- UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ୪୪୪ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୬.୪୫% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ୬.୯୫% ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୪୪୪ ଦିନର FD ଯୋଜନାରେ ୭.୯୫% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
UCO ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧିର FD ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ୧.୨୫% ଅଧିକ ସୁଧ ଏବଂ ୧ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବଧିର FD ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ୧.୫୦% ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
2ଲକ୍ଷରେ 28 ହଜାର ସୁଧ- ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ UCO ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2 ବର୍ଷର FD ରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ମେଚ୍ୟୁରୁଟୁରେ ମୋଟ 2,25,965 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ 25,965 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ UCO ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2 ବର୍ଷର FD ରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତାରେ ମୋଟ 2,28,200 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ 28,200 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।