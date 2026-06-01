ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ଆର୍‌ଡି; ପ୍ରତି ମାସ ଜମା କଲେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୫ ବର୍ଷରେ ପାଇବେ କେତେ?

ପ୍ରତି ମାସ ରିକରିଂ ଡିପୋଡିଟ୍‌(ଆର୍‌ଡି)ରେ ଜମା କରନ୍ତୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା। ୫ ବର୍ଷରେ ପାଇବେ ୧,୪୨,୭୩୨ ଟଙ୍କା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଡାକର ଜବଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍‌। ପ୍ରତି ମାସ ରିକରିଂ ଡିପୋଡିଟ୍‌(ଆର୍‌ଡି)ରେ ଜମା କରନ୍ତୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା। ୫ ବର୍ଷରେ ପାଇବେ ୧,୪୨,୭୩୨ ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସହଜରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ରେ ଖୋଲି ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆରଡିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା
-୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡିରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

-ସର୍ବାଧିକ ଜମା: କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ।

-ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାରଣରୁ ନିବେଶରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନାହିଁ।

-ଖାତାର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୋମିନି ଯୋଡ଼ା ବା ଅପଡେଟ କରାଯାଇପାରିବ।

-ଖାତା ସିବିଏସ୍ ଡାକଘର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ।

– ସୁଧ ହାର (୨୦୨୬) ୬.୭% ବାର୍ଷିକ (ତ୍ରୈମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି)।

-କୌଣସି ନିବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ।

-ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତା ବା ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ।

-ମିଳିତ ଖାତା ତିନି ଜଣ ବୟସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍‌ଡି ଖାତା କିପରି ଖୋଲିବେ?
ଆରଡି ଖାତା ଖୋଲିବା ଅତି ସହଜ। ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ ବା ଅଫଲାଇନ, ଉଭୟ ଉପାୟରେ ଖୋଲା ଯାଇ ପାରିବ।
ଅନଲାଇନ ଏପରି ଖୋଲନ୍ତୁ: ଆଇପିପିବି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଲଗ୍ ଇନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇପିପିବି ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଚାଲୁଅଛି। ଡିଓପି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଆର୍‌ଡି ବାଛନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଜମା ରାଶି (୨,୦୦୦) ଓ ଅବଧି (୫ ବର୍ଷ) ଏବଂ ନୋମିନିର ସୂଚନା ସାମିଲ ଅଛି।

ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହାହେଲେ ଆପଣ ତା’ର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଇ-ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ କରି ଟ୍ୟାବ ଅଧୀନରେ ସହଜରେ ଅନଲାଇନ ଆର୍‌ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।
ଅଫଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆର୍‌ଡି ଖାତା ଖୋଲିବାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଖାତାର ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ। ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଜମା କରନ୍ତୁ। ଖାତାର ସୂଚନା ଥିବା ନିଜ ପାସବୁକ ନିଅନ୍ତୁ।

