ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ, ପାଇବେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ବାର୍ଷିକ ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ସଞ୍ଚୟକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନିବେଶ କରିଥାଆନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ (ଆରଡି) ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯାହା ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପୁଞ୍ଜିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ୫ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ୭୧,୩୬୫ ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ବାର୍ଷିକ ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା କ’ଣ?
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ନିବେଶକାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଜମା କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି (ଅବଧି ପୂରଣ) ସମୟରେ ଜମା ରାଶି ସହିତ ସୁଧର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ସୁଧ ହାର ଓ ନିବେଶର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ନିବେଶର କୌଣସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ଧାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଣେ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ଯୁଗ୍ମ (ଜଏଣ୍ଟ) ଭାବରେ ଖୋଲିପାରିବେ।
କେତେ ମିଳିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ?
ଚଳିତ ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ୫ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ନିବେଶ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୭୧,୩୬୫ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ମାସିକ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ପ୍ରାୟ ୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମାସିକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ପ୍ରାୟ ୭.୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ।
ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ନିବେଶ କଲେ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୮୦-ସି ଅଧୀନରେ ଛାଡ଼ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜମା ରାଶି ଉପରେ କୌଣସି ୮୦-ସି ଟିକସ ଲାଭ ମିଳେନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆର୍ଡିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟିକସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ‘ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ’ ଅଧୀନରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କେଉଁ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ?
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ, ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଓ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଚାକିରିଆ, ଗୃହିଣୀ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଯୁବ ନିବେଶକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିବା ଯୋଜନା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।