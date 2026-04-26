କଳିଯୁଗର ସଇତାନ ବାପା, ମନର କାମନା ପୁରା କରିବାକୁ ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ଭବତୀ କଲା, ଆଉ ତା’ପରେ…
ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଦେଲା। ଏମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭଗବାନ ଏମିତି ସଇତାନ ବାପା କାହାକୁ ନଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ନିଜ ମନର କାମନାର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ କୁନି ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦେଲା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭବର୍ଣ୍ଣା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରିସରରେ।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମା’ ଏବଂ ଶିଶୁ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ଏମିତି ହେଲା ଖୁଲାସା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲା ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପରେ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା।
ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବୟାନ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।
POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ପାଲମପୁର ଡିଏସ୍ପି ସୁନୀଲ ରାଣା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁ ତାକୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମାଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି।