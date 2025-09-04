କାହିଁକି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ, କ’ଣ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ
ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡିପ୍ରେସନ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ।
ଏହା କେବଳ ଏକ ଖରାପ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା, କାମ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଡିପ୍ରେସନର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା।
କାହିଁକି ହୁଏ ଡିପ୍ରେସନ: ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, କାମ ଚାପ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡିପ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପଚାର କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନଚେତ୍ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଡିପ୍ରେସନର ପ୍ରକାର: ଡିପ୍ରେସନର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ମେଜର ଡିପ୍ରେସନ ଡିସଅର୍ଡର। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ସ୍ଥାୟୀ ଡିପ୍ରେସନ ଡିସଅର୍ଡର ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ। ପ୍ରସବ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଡିପ୍ରେସନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଜନାଲ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ଚାପ, ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଡିପ୍ରେସନର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।
ବିଶେଷକରି ମହିଳା, କିଶୋର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଡିପ୍ରେସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ: ସାଧାରଣତଃ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଦ ସମସ୍ୟା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ କୌଣସି କାମରେ ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ।
ଏହା ସହିତ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି କେହି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଆଦୌ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିj କାମ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗୁରୁତର ଡିପ୍ରେସନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ:
ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ।
ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ଉଠିବାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ।
ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତୁ।
ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।