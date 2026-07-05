ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅବପାତ: ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ!

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏବେ ଅବପାତ (Depression) ର ରୂପ ନେଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏବେ ଅବପାତ (Depression) ର ରୂପ ନେଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅବପାତଟି ଆଗାମୀ ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଦୀଘା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାର୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବା ପରେ, ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ କାଲିଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା– ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସମେତ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ…

ନିତିନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ…

ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖଜୁରୀପଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୨୭୬ ମିଲିମିଟର (mm) ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରେଇକେଲାରେ ୨୬୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ…

ନିତିନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ…

ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, SOLVE…

ଟାଇମ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍‌ରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା…

1 of 29,733