Heavy rain: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ, ବଢିବ ବର୍ଷା; 3 ଦିନ ନନ୍ ଷ୍ଟପ କାଚିବ, ଧୋଇଯିବ ଦଶହରାରୁ ଭସାଣୀ
ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ପାର୍ବଣ । ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯିବ ଦଶହରାରୁ ଭସାଣୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ପାର୍ବଣ । ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ଅବପାତ । ଅବପାତ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ମିମ ଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ।
ପାରାଦୀପ-ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ୩ ତାରଖ ସକାଳ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ପୂଜା ତୋରଣ ସହ ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ସେପଟେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ରୁ ୧୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ୫ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା- କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ୨୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ୪ ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଏନେଇ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।