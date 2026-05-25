ବିନା ଫିଲ୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଦୀପିକା, ଆଲିଆ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ଜାଣନ୍ତୁ- କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ କରନ୍ତି ରୋଜଗାର?
କାନ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବେଶ ଆଲିସାନ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବିନା ଫିଲ୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଦୀପିକା, ଆଲିଆ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ।
Aishwarya Rai Net Worth : ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ କାନ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଆଉ ଏକ ଥର ନିଜର ଜଲୱା ବିଖେରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ କାନ୍ସରେ ସବୁଦିନ ପରି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବେଶ୍ ଆଲିସାନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଫିଲ୍ମଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସୁଖ-ସୁବିଧାରେ କୌଣସି କମି ଆସିନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ ଜାଣିବା।
କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ?
୧୯୯୪ରେ ମିସ ୱାର୍ଲ୍ଡର ମୁକୁଟ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି। ତାଙ୍କର ୨୮ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମ କମାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପାର ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକାମ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର। ‘ସିୟାସତ ଡଟ କମ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ମୋଟ ନେଟୱର୍ଥ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଦୀପିକା–ଆଲିଆ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ, ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟୱର୍ଥ ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ ୨୭୫ରୁ ୨୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନେଟୱର୍ଥ ୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ କେଉଁଠାରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି?
ଫୋର୍ବସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମୋଟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟୱର୍ଥ ସହିତ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ‘ଦେଭଦାସ’ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୬-୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲକଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୮୦ ରୁ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ୟାରିସ ଫ୍ୟାଶନ ୱିକ ଭଳି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରାମ୍ପ ଓକ କରିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପିଅରାନ୍ସ ପାଇଁ ୧ ରୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ହୋଇଥାଏ।
ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଲିସାନ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ଏକ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦୁବାଇର ସାଙ୍କଚୁଆରୀ ଫଲ୍ସରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଭିଲ୍ଲା ରହିଛି।