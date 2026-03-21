ମୁଦ୍ରସ୍ପିତ ସମୟରେ ବି ଏହି ଦେଶରେ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି
Cheapest Food Countries: ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତ ବଢ଼ିବା ସହ ଘରୋଇ ବଜେଟ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିବା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତଥାପି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୂତନ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଗ୍ରୋସରି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍କୋର ୧୭.୨ । ଏହା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୋର ଡଲାର ଆଧାରିତ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଥିବା ଦେଶମାନେ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଛଅନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓ ଏହାର ଗ୍ରୋସରି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍କୋର ୨୨.୫। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଲେ ପ୍ରାୟ ୭୭ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତା। ଯଦିଓ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାମଲାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନୀୟ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଘରୋଇ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ, କମ୍ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହୀତ ନୀତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଆମଦାନି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଥାଏ ଓ ଦରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରେ।
ଏହା ସହିତ ଜୀବନଯାପନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲେ, ଭାରତ ୧୫୫ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ବିଶ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦେଶ। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରିବହନ, ସେବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁବିଧାମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିବାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ।