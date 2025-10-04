ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗାଜାରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଖାତିର କଲାନି ଇସ୍ରାଏଲ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀରେ ଡ଼ରି ହମାସ ଗାଜାରେ ଅତ୍ସବିରତି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ହମାସ ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏବଂ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବ।

ହମାସର ଘୋଷଣା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଯୋଜନା ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଅଲ ଜାଜିରାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷା: ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଅଲ-ମାୱାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ନାସେର ମେଡିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅଲ ଜାଜିରା ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗାଜା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ତମ୍ବୁରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି।

ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛି।

ସରକାର ଗାଜାରେ ଏହାର ଦଖଲ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

