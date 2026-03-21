ମା’ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଫଳତା, ଏମାନଙ୍କୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ
Horoscope: ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ଶନିବାର। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଆଜି ଗଣଗୌର ବ୍ରତ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତି ୧୧ଟା ୫୭ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟା ତିଥି ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଓ ରାତି ୧୨ଟା ୩୮ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ।
ଆଜିର ଦିନଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଶି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ନେଇଆସିଛି। ମେଷ ଓ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସଂୟମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବୃଷ ଓ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆସିପାରେ । ସେହିପରି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିପାରେ।
ମେଷ: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାଇବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ମାନ-ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ପରିବାରରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ମନରେ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆଣିପାରେ। ପରିବାରୀକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ସଫଳତାର ସହ କରିପାରିବେ। ଭାବନାରେ ସମତୁଳନ ରଖିବା ଦରକାର।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂୟମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ କାମ ଅଟକିଥିଲା ସେଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଟକିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଦିନଟି ସଫଳତା ନେଇଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସମସ୍ୟାଗୁଡିକର ସମାଧାନ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବଢିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି କରିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଧନଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢିବ।