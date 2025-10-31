୪ ନା ୫..କେବେ ପାଳନ ହେବ ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଭଦ୍ରା ସମୟ

୪ ନା ୫..କେବେ ପାଳନ ହେବ ଦେବ ଦୀପାବଳି

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପବିତ୍ର ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ କାଶୀରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ନଗରୀ କାଶୀର ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଦୀପରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି।

ତେବେ ଏଥର ଦେବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ଵନ୍ଦ ନଭେମ୍ବର ନା , କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ ହେବ ଦେବ ଦୀପାବଳି ବାସ୍ତବରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ଦିନ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ପାଳିବେ ଦେବ ଦୀପାବଳି

ଦେବ ଦୀପାବଳି ତାରିଖ: ଚଳିତ ବର୍ଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନଭେମ୍ବର ତାରିଖ ରାତି ୧୦:୩୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା :୪୮ ରେ ଶେଷ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ରାତିରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ, ଆପଣ ନଭେମ୍ବର ୫ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିପାରିବେ

ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା .୩୩ ପରେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା .୪୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ, ନଭେମ୍ବର ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ।

ଦେବ ଦୀପାବଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ଦେବ ଦୀପାବଳିର ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା :୧୫ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା :୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତଥାପି, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା :୩୩ ପରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବେ

ଭଦ୍ରା ସମୟ: ଏହି ବର୍ଷ, ଦେବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଭଦ୍ରାକାଳ ପଡୁଛି। ଭଦ୍ରା ସକାଳ .୩୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ .୪୪ରେ ଶେଷ ହେବ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି: ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦା ତିନି ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜିଉ ତିନି ଠାକୁର ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯିବ

ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଦେବ ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନଲ ସେଣ୍ଟର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅୟୋଜନ କରାଯାଇଛି

