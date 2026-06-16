ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୂକମ୍ପ: ୬.୮ ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଲା ମାଟି, ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଲୋକେ!
ସୁନାମି ଆଶଙ୍କାରେ ଉପକୂଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା; ପାଲୁ ଓ ସୁଲାୱେସିରେ ହାହାକାର, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଝଟକା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୮ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୦୮:୫୭ ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୪୫ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଜାକାର୍ତା ଗ୍ଲୋବ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପାଲୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁଲାୱେସିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପାଲୁ, ସିଗି, ଡୋଙ୍ଗଲା ଏବଂ ଟୋଜୋ ଉନା-ଉନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
-
ସୁନାମି ଆଶଙ୍କା: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା (Aftershocks) ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁନାମିର ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।
-
କ୍ଷୟକ୍ଷତି: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର ସାମ୍ରାଜ୍ୟିକ କ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଓ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ହୋଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।