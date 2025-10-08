ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ହେଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ଗିଲ୍
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ନିକଟତର। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦଳ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିତିବ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି?
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଖେଳାଳି ଦଳରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ନାମ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍ଲ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ନଥିଲେ।
ଦେବଦତ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ୯୦ ରନ କରିଛନ୍ତି। ପାଡିକ୍କଲ୍ ହାରାହାରି ୩୦ ଏବଂ ୪୫.୬୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି।
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦାବିଦାର, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମେ କରୁଣ ନାୟାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନାୟାରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଖେଳୁଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ନାହାଁନ୍ତି।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚାରୋଟି ଟେଷ୍ଟରେ ସାତ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୧୪୭ ରନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଛି। ସାଇ ହାରାହାରି ୨୧ ଏବଂ ୪୦.୮୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଯଦି ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଦେବଦତ୍ତ ସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି, ନା ସେ ଅନପ୍ଲେସ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ?