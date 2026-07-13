ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ଅଧା ବାଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ ଝରଣା ପାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଖୋଜ୍

ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ଅଧା ବାଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ ଝରଣା ପାଣି

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହା ନିଜର ଅଜବ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥାଏ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣାର ଅଧା ପାଣି ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଝରଣାର ଅଧା ପାଣି ବହିଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଝରଣା?

ଆମେ ଆମେରିକାର ମିନେସୋଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ଡେଭିଲ୍ସ କେଟଲ ଫଲ୍ସ’ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ । ଦେଖିବାକୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଝରଣା ଭଳି ମନେହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଝରଣା ଭାବେ ଗଣନା କରାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା…

କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜା ବିଦେଶରେ କରିଥିଲେ ଶାସନ?…

ଅଧା ପାଣି ଯାଉଛି କେଉଁଆଡ଼େ?

ଏହି ଝରଣାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଝରଣାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ସାଧାରଣ ଭାବେ ନଦୀରେ ବହିଯାଏ । ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଓ ଗଭୀର ଗୋଲାକାର ଗାତ ବା କଣା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଏହି ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରହେଳିକା ହୋଇ ରହିଛି ।

ପିଙ୍ଗ୍-ପଙ୍ଗ୍ ବଲ୍ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା

ଏହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ଗଭୀର ଗାତ ଭିତରକୁ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପକାଇଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ପିଙ୍ଗ୍-ପଙ୍ଗ୍ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ନଦୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବେହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ “ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର” ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଝରଣାର ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଝରଣାର ଉପର ଭାଗ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ବହୁଥିବା ପାଣିର ପରିମାଣକୁ ମାପିଥିଲେ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିପୋର୍ଟ

ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉପରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ଆସୁଛି, ତଳେ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାତ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ପାଣି ମାଟି ତଳେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିଯାଉଛି ।

ତେବେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଏବ ହେଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୂତଳର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଦେଇ ଏହି ପାଣି ଗତି କରୁଛି, ତାହାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ‘ଡେଭିଲ୍ସ କେଟଲ ଫଲ୍ସ’ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା…

କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜା ବିଦେଶରେ କରିଥିଲେ ଶାସନ?…

ଏହି କୁନି ଜୀବର ଅଜବ ନିଶା! ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ…

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି Redmiର ଧାଁସୁ ଫୋନ, ୭…

1 of 25,994