‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ

ମୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଘର କଟକରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିରାମ ଦାସ। ବୟସ ୫୭ ବର୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ବଡ଼ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧରି ତରତର ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆଁନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋଟିକୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି।

ମୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଘର କଟକରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିରାମ ଦାସ। ବୟସ ୫୭ ବର୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍‌ରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଫେରା ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଦାସ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ…

Instagramରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ…

ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ରଥ: ଜଣେ…

1 of 14,666