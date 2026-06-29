୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିବେ ତିନି ଠାକୁର; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜନ ସମୁଦ୍ର

ତିନିଠାକୁର ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ ପୂଜା। ତା’ପରେ ସୁନାକୂଅର ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାବାହୁ

By Manoranjan Sial

ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣୀ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ୧୦୮ ସୁବାସିିତ ଗରା ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିବେ ତିନି ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ତିନିଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଜନ ସମୁଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଲେ। ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ସ୍ନାନମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସବା ଶେଷରେ କଳାସାଆଁ ଝୁଲି ଝଲି ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।

ତିନିଠାକୁର ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ ପୂଜା। ତା’ପରେ ସୁନାକୂଅର ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାବାହୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୨୦ରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିଜେ, ପୂଜା ଓ ସ୍ନାନବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଜଳ ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକମାନେ ଟେରା ବାନ୍ଧି ଶୋଧ କରିବେ। ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର‌୍ୟ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶ୍ରୀନଅରରୁ ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ବିଜେ କରିବେ। ସାଢ଼େ ୩ଟାରେ ଗଜପତି ରାଜନୀତି ଓ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ…

ଛି.. ଛି.. ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ, ଶେଷରେ…

ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ଭିତରେ ତିନିଠାକୁର ହାତୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ। ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତିନି ବାଡ଼ରେ ହାତୀ ବେଶ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୭ଟାରୁ ରାତି ସାଢ଼େ ୯ଟା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣମେଲା ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରାତି ୧୦ଟା ବେଳକୁ ହାତୀ ବେଶ ମଇଲମ ହେବ। ରାତି ସାଢ଼େ ୧୧ଟାରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତି ସାଢ଼େ ୨ଟାରେ ସୁନାଚିତା ଓ ରାହୁରେଖା ମଇଲମ କରାଯିବ।

ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପହଣ୍ଡି ଟିକେଟଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ସାତପାହାଚ ଅପର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ କରିବେ।

ବିପୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ୪ ଜଣ ଏସ୍‌ପି, ୪୬୦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ୭୯ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୪ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ୮୩ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୦୫ ଏସ୍‌ଆଇ ଓ ଏଏସ୍‌ଆଇ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ୧୫୨, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ୨୫୦ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାର୍କେଟ୍ ଛକରେ ୩୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୧୦, ୨୦, ୫୦ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ…

ଛି.. ଛି.. ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ, ଶେଷରେ…

ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଜୁଲାଇରେ ଏହି ୧୨ ଦିନ…

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

1 of 14,427