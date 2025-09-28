ପାକିସ୍ତାନରେ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା, ପେଣ୍ଡାଲ ସଜେଇ ଭକ୍ତ କଲେ ଗରବା, ଜୟ ମାତା ଜୀ ଧ୍ୱନିରେ ଝୁମିଲେ ଲୋକେ

ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ନବରାତ୍ରି ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। ସବୁଠି ମାତା ରାଣୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।

ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାତା ରାଣୀ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କରି ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଜାଗରତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କଲେ

ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ସବୁଜ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସି କହୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଜାଗରତା କେତେ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।

ଏହା ପରେ, କିଛି ଭକ୍ତ ଏକ ଡିଜେ ସହିତ ଗରବା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଲୋକ ଏବଂ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି।

ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଲୋକମାନେ କ’ଣ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମତାମତରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି।

 

 ନବରାତ୍ରି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ଉତ୍ସବ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବାର କ’ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି?”

ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଜୟ ମାତା ଦି।”

ଏହି ଭିଡିଓର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗ “ଜୟ ମାତା ଦି” ଧ୍ୱନିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶୁଭ ନବରାତ୍ରି।”

ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି?” ପାକିସ୍ତାନରେ ଏପରି ଉତ୍ସବ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମତାମତ ବିଭାଗରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

