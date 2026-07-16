୪୫ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩୩ ମି.ମି. ବର୍ଷା, ତଥାପି ଅଟୁଟ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୪୫ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୩୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୁରୀ: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରୀ ସହର ଭିଜିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବରେ କୌଣସି କମି ଆସି ନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ପହଣ୍ଡି ବିଜେର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ୨୩୩.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧ରୁ ୨ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା। ତଥାପି ବର୍ଷା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିଭାବରେ ରଥ ଟାଣିବା ସହ ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୪୫ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୧୬.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଉତ୍ସାହ ଅଟୁଟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।