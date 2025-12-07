“ଯଦି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ…” ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର, DGCAଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
Indigo Crisis: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିସିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚରାଯାଇଛି।
ଡିଜିସିଏ ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବିଚାର କରି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ?” ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଉତ୍ତର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସିଇଓ: ଡିଜିସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ସେବାର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଇଓ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସିଇଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଜିସିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସିଇଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଡିଜିସିଏ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ଅନେକ ବିମାନରେ ସମସ୍ୟା: ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧା, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଜିସିଏ କହିଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସଂଶୋଧିତ FDTL (ଉଡ଼ାଣ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ସୀମା) ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ୍ / କ୍ରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଯାଇନାହିଁ: ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଫଳତା ଯୋଜନା, ତଦାରଖ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଡିଜିସିଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାତିଲକରଣର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ, ଯାହା ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ।