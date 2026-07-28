ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାମୀ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଦେହରାଦୁନରେ ହରିତ ପରିବହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଦେହରାଦୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେହରାଦୁନରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏପରି ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଯାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସଡ଼କ ପରିବହନର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।
ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ କମିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଧାମି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କେବଳ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଧୁନିକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା।