ପୁଣିଥରେ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଚହଲ; କହିଲେ “ଅନ୍ୟକୁ ନିଚ ଦେଖେଇ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ସଫା କରୁଛନ୍ତି”

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋ’କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

By Jyotirmayee

ମୁମ୍ବାଇ: କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୋ’ର ଶେଷ ଏପିସୋଡରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଧନଶ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ‘ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ଆପଣ କ’ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?’

ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ

ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଶୋ’ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ। ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହୋଇଥିଲେ…

(video)ବଲିଉଡକୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ,…

ମୁଁ ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହିତ ଥିଲି.. ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ତୁମର କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଦେଖାଅ..”

ନିଜର ତିଛବି ସଫା

ଧନଶ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଲେ, ‘ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣି କାହିଁକି ତୁମର ପ୍ରତିଛବି ସଫା କରିବ.. ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ପିଆର କର ନା କାହିଁକି। ଏହା ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଖରାପ କରେ, ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡିବ.. ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି..’

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦେଉଛୁ ଯେ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ। ଯାହାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭର ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋ’ଟି ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ସହିତ କିଛିଟା ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା Amazon MX Player ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି।

ଏହି ଶୋ’ରେ ଭୋଜପୁରୀ ପାୱାର ଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହ, କିକୁ ଶାରଦା, ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋ’କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ହାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହୋଇଥିଲେ…

(video)ବଲିଉଡକୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ,…

ଲତା ମଙ୍ଗେସରକଙ୍କ ସହ ୧୨ ବର୍ଷ କଥା ହୋଇ ନ…

ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ବଲିଉଡର…

1 of 1,335