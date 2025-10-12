ଚହଲଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାପରେ ଧନଶ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ୍, କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଏକ୍ସ-ୱାଇଫ୍ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ
ଏହି ଦମ୍ପତି 2025 ଏପ୍ରିଲରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଚହଲ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ₹4.75 କୋଟି ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଚହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଚହଲ 2020 ରେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି 2025 ଏପ୍ରିଲରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଚହଲ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ₹4.75 କୋଟି (US$4.75 ମିଲିୟନ) ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଦୁବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ମେଡିସିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଶୋ’, ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚହଲ ଅନେକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ଚହଲଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ନେବା ସମୟରେ, ଧନଶ୍ରୀଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 5.3 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ (ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ), କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 6 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି।
ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋସନରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେ ଏବେ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଧନଶ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 15-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ପାଉଥିବା ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋସନ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଚହଲଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି
ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର 10.6 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି (ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ)। ଚହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ BCCI ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଚହଲଙ୍କ ଆୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ IPL, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ₹୪୫ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।