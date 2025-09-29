(VIDEO)ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଇଲୁ ଇଲୁ ହେଉଥିଲେ ଚହଲ, ଧନଶ୍ରୀ କହିଲେ ବାହାଘରର ୨ମାସ ପରେ ଧରିଥିଲି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ

ବିବାହର ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡପତ୍ର

By Rojalin Mishra
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା କ୍ରିକେଟର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ନେବା ପରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ବିଚ୍ଛେଦ ସେନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାଁନ୍ତି।

ହେଲେ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା କି ୟୁଜାଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଏଷ୍ଟ୍ରା ମାରିଟଲ ଆଫେୟାର ବିଷୟରେ।ସେପଟେ ଚହଲଙ୍କ ଆରଜେ ମହାଭାଶଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶା ସହ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯାହା ଡିଭୋର୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ “ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍‌” ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋ’ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚହଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ପୁଣିଥରେ ଧନଶ୍ରୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

“ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍‌” ର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଏବଂ କୁବ୍ୱ୍ରା ସୈତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ କୁବ୍ୱ୍ରା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, “ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏହା ଆଉ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଭୁଲ ହୋଇସାରିଛି?” ଧନଶ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, “ମୁଁ ବିବାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଥିଲି।” ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କୁବ୍ୱ୍ରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by dhanashree 🕊️ (@dhanashreefever)

ସେ ଚହଲଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ପାଇଥିବା ୬୦ କୋଟି ଭରଣପୋଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ଧନଶ୍ରୀ ଚହଲଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ପାଇଥିବା ୬୦ କୋଟି ଭରଣପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରର କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା।

ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟିଗଲା କାରଣ ଏହା ପରସ୍ପର ସହମତିରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭରଣପୋଷଣ କୁହନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ। କେବଳ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ବୋଲି, ତୁମେ କ’ଣ କିଛି କହିବ?

ମୋ ବାପାମା ମୋତେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ?”

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଏବଂ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।

ଶେଷରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ, ସେମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ।

