ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ପାଳନ ହେବ ଧନତେରସ, ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଣନ୍ତୁ ସୁନା ମିଳିବ ଲାଭଦାୟକ ଫଳ

By Jyotirmayee

 ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଧନତେରସ ଦୀପାବଳିର ପଞ୍ଚ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭକୁ ପଡେ । ଏହି ଦିନଟି ଧନର ଦେବତା କୁବେର, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦେବତା ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହା ସହିତ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯମ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହା କିଣାକିଣି  ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ।

ଧନତେରସ ନାମଟି “ଧନ” ଏବଂ “ତେରସ” ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଧନତେରସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଦେବ ଅମୃତ କଳଶ ସହିତ ସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଧନତେରସ କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ।

 ଧନତେରସ କେବେ? 

ଏହି ବର୍ଷ ଧନତେରସ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫, ଶନିବାର ଦିନ। ଏହାକୁ ଧନତ୍ରୟୋଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ (ବୃଷ ଲଗ୍ନ) ସମୟରେ ଧନତେରସ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଧନତେରସରେ କିଣାକାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ।

ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ଧନତେରସରେ ସୁନା କିଣିବା ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ସୁନା କିଣିବାର ଶୁଭ ସମୟ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ୧୨.୧୮ ରୁ ପରଦିନ ୦୧:୫୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

