Dhanteras 2025: ଧନତେରସରେ କରନ୍ତୁ ଏହି 5 ଉପାୟ; ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ଧନ-ଧାନ୍ୟର ପୁରିବ ଘର
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଦୀପାବଳିର ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ବ ଧନତେରସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ 13 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଧନତେରସରେ କରନ୍ତୁ ଏହି 5 ଉପାୟ; ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଦୀପାବଳିର ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ବ ଧନତେରସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମେତ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ 13 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରୁ ସବୁକିଛି କିଣନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି କ୍ରୟ ବ୍ୟତୀତ, ଆହୁରି ଅନେକ ଉପଚାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପାଳନ କଲେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଧନତେରସ ସହିତ ଜଡିତ 5 ଟି ସରଳ, ପାରମ୍ପରିକ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଧନତେରସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଚାର
1-ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଧନତେରସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ 13 ଟି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ, ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ଉଚିତ।
2-ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଗଣେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧନତେରସରେ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଦିନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମାଟି କିମ୍ବା ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗଣେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
3-ଧନତେରସରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାତା ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର “ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଧନ୍ୱନ୍ତରାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ନମୋ ନମଃ” ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନତେରସରେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
୪. ଧନତେରସରେ ଘରେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଧନତେରସରେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଆଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ କୁବେରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର “ଓମ୍ ଯକ୍ଷ ରାଜାୟ ବିଦ୍ମହେ, ବୈଶ୍ରବଣାୟ ଧୀମହି, ତନ୍ନୋ କୁବେରାୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍” ଜପ କରନ୍ତୁ।
୫. ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଧନତେରସରେ ଘରକୁ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି, ଗୁଞ୍ଜା ବା କାଇଁଚ, ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଧନତେରସରେ ଘରକୁ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ।