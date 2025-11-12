ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭:୩୦ ସମୟରେ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଛି।

ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବବି ଦେଓଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, “ହି-ମ୍ୟାନ୍” ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି।

ବୁଧବାର ସକାଳେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି:

ବୁଧବାର ସକାଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଶା ଦେଓଲ ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲା ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର: 

ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଛ ଖବର ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଥିଲା କି ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର। ହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଜବକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଶା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିବେ।

