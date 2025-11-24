ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା! ଶେଷରେ ରାଗରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇଦେଲେ ହି-ମ୍ୟାନ୍

ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଶେଷରେ ରାଗିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇଦେଲେ ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଏହି ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଇଛି।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେ ଛଅ ​​ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସିନେମାରେ କାମ କରିଥିଲେ ।  ଏବଂ ଅପାର ଧନ ଓ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ମୁଠାଏ ଦରମା ମିଳିଥିଲା।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଡିସେମ୍ବର 8, 1935 ରେ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଗ୍ରାମ ନାସିରିଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ମୁମ୍ବାଇରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇଗଲା। ସେ ଜଣେ ମଜାଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଅଭିନେତା ଏକ ‘ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁ’ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଗଲେ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର 1960 ମସିହାରେ “ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରେ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବଲରାଜ ସାହାନୀ, କୁମକୁମ୍ ଏବଂ ଉଷା କିରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏତେ କମ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ?

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରେ” (1960) ପାଇଁ 51 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କୁ 17 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ସେ ଅତି କମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ କରିବା ଆଶା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 51 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମଦ୍ୟପାନ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀଜ୍ଞା, ଶୋଲେ, ଚୁପକେ ଚୁପକେ, ସୀତା ଅର ଗୀତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଫୁଲ ଅର ପଥର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2024 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ତେରି ବାତୋ ମେଁ ଏୟା ଉଲ୍ଝା ଜିଆ’ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇକ୍କିସ୍, ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 25, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

