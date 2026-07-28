ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପତି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର
ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଫାଇଦା କିଛି “ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି” ଉଠାଇବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୁଲାଇ ୨୮: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ “ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଏହିପରି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ମୃତି ନ୍ୟାସ ପକ୍ଷରୁ ରେଳବାଇ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଛି “ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି” ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ପରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।