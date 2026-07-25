ଦୀର୍ଘ ୨୬ ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନଶନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଏ ବିଜୟ CJPର
ଦୀର୍ଘ ୨୬ ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନଶନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: “ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ,”- ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ‘X’ରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଜୁନ୍ ୨୮ ରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦାବି କରି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ‘କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ ର ଆମରଣ ଅନଶନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସଦରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବା ଏବଂ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ, ସେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ନିଜର ୨୬ ଦିନିଆ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବେଡ୍ରୁ ‘V’ (ବିଜୟ) ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର… ସିଧାସଳଖ ରାଜରାସ୍ତାରୁ। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ବିଜୟ।”
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ CJP, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ, “ଭୟ ଛାଡ଼ି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା” ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଥିବାରୁ, ଆଲୋଚନା ଏବେ “ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ” ରୁ “ସୁଧାର” ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ସରକାର ଏବଂ କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ‘X’ ରେ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିବୃତି ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦଶ ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ସେ “ବ୍ୟଥିତ” ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଷୟ ନୁହେଁ: “ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେବେହେଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିନାହିଁ। ମୋର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛାତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ,” ବୋଲି ସେ NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ୩ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପେପର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ୨୧ ଜୁନ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା।
କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ‘X’ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି “ଛାତ୍ର ଶକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ”। ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସଂଗଠନର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ CJP ସେୟାର କରିଛି।
ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି… ମନେରଖନ୍ତୁ, କାକରୋଚ୍ ସହ ପଙ୍ଗା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।” ତେବେ, CJP ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ୩ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ଦାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏବେ ହଟିବେ ନାହିଁ।